Из-за ремонта теплосетей на Первомайском проспекте летом в Рязани ограничат движение

Предстоящим летом на Первомайском проспекте в Рязани будут проводить капремонт магистральных теплосетей. В связи с этим горадминистрация обнародовала план ограничения движения в этом районе.

Ограничивать движение транспорта будут на двух участках, а работы проведут в два этапа. Первый — с 9 июня по 12 июля – на участке от дома 27 до дома 35 и от дома 47 до дома 53. Второй — с 17 июля по 16 августа – на участке от дома 21 до дома 25.

В это время для общественного транспорта на Первомайском проспекте будут выделять полосы. А вот для индивидуального и коммерческого транспорта по указанным участкам проезд будет запрещён. При этом на некоторых перекрёстках изменится схема движения.