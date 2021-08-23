22.9 C
Рязань
Понедельник, 23 августа, 2021
На главнуюНовости РязаниВласть
Новости РязаниВластьОрганы власти

Владимир путин поддержал инициативу депутата Госдумы от Рязанской области

7info7
Владимир путин поддержал инициативу депутата Госдумы от Рязанской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Владимир Путин одобрил инициативу депутата Госдумы от Рязанской области Андрея Макарова о дополнительной поддержке малого бизнеса, сообщает сайт регионального правительства.

Речь идёт о моратории на плановые проверки малого предпринимательства в следующем году. Такое предложение Макаров выдвинул 22 августа на встрече с главой государства. Председатель комитета по бюджету и налогам обратил внимание, что малый бизнес находится в сложном положении из-за пандемии коронавируса. Особенно тяжело предпринимателям пришлось из-за того, что у них нет запасов.

Владимир Путин поддержал инициативу моратория. Вопрос будет поставлен перед правительством РФ. При этом чиновникам необходимо будет проработать механизмы соблюдения безопасности потребителя в период моратория.

Кроме того, Андрей Макаров попросил ускорить работу по свободному доступу к цифровым сервисам для малого бизнеса.

Предложение о введении моратория на проверки малого бизнеса в 2022 году позволит нашим предпринимателям уверенней себя чувствовать и сосредоточиться на восстановлении после тяжелого для них периода пандемии коронавируса, – комментирует инициативу губернатор Рязанской области Николай Любимов – Снижение административных барьеров для бизнеса, излишних проверок – одна из приоритетных задач, которую мы решаем в рамках работы по созданию благоприятного делового климата в регионе. Эта новая инициатива является очень своевременной и значимой, она положительно скажется на результатах деятельности малого бизнеса.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]