Владимир путин поддержал инициативу депутата Госдумы от Рязанской области

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Владимир Путин одобрил инициативу депутата Госдумы от Рязанской области Андрея Макарова о дополнительной поддержке малого бизнеса, сообщает сайт регионального правительства.

Речь идёт о моратории на плановые проверки малого предпринимательства в следующем году. Такое предложение Макаров выдвинул 22 августа на встрече с главой государства. Председатель комитета по бюджету и налогам обратил внимание, что малый бизнес находится в сложном положении из-за пандемии коронавируса. Особенно тяжело предпринимателям пришлось из-за того, что у них нет запасов.

Владимир Путин поддержал инициативу моратория. Вопрос будет поставлен перед правительством РФ. При этом чиновникам необходимо будет проработать механизмы соблюдения безопасности потребителя в период моратория.

Кроме того, Андрей Макаров попросил ускорить работу по свободному доступу к цифровым сервисам для малого бизнеса.