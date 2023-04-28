Владельцы цифровой карты жителя Рязанской области получат скидки на билеты в филармонию и музеи

Владельцы «Единой цифровой карты жителя Рязанской области» получат возможность посещать культурные учреждения и использовать общественный транспорт с бонусами и кешбэками от банков-эмитентов.

Карты позволят жителям Рязанской области получать скидки на посещение Рязанской областной филармонии, Музея К. Э. Циолковского, Музея истории молодежного движения, Усадьбы С. Н. Худекова. Кроме того, пользователи карты получат скидки 25% в Музей-заповедник С. А. Есенина, до 60% в Музей И. П. Пожалостина, а также бесплатное посещение Музея академика И. П. Павлова.

«Единая цифровая карта жителя Рязанской области» — это бесконтактная банковская карта, которую могут получить рязанцы, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории региона. С ее помощью можно получать социальные выплаты и льготы, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать информацию о социальных и медицинских услугах, пользоваться кешбэками и скидками от партнеров проекта, использовать электронный читательский билет и систему контроля и управления доступом.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», который направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере для повышения качества жизни людей.