Пятница, 24 мая, 2024

VK прощается с ICQ: мессенджер закроют уже в июне

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Холдинг VK принял решение отказаться от мессенджера ICQ. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании, сервис прекратит свою работу уже 26 июня, то есть всего через месяц.

В официальном релизе VK поясняет, что компания намерена сконцентрировать усилия на развитии «VK Мессенджера» для частных лиц и корпоративного мессенджера в составе VK WorkSpace для бизнеса. Команда ICQ продолжит работу над этими проектами.

Напомним, что ICQ стал частью активов VK еще в 2010 году. Несмотря на долгую историю, мессенджер не смог конкурировать с более современными аналогами. Последнее крупное обновление ICQ состоялось в 2020 году на фоне пандемии COVID-19.

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