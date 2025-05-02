Виталий Артёмов рассказал, когда завершится ремонт подземного пешеходного перехода у ТЦ «Барс»

2 мая глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл рабочую встречу по вопросу ремонта подземного пешеходного перехода у ТЦ «Барс». На встрече обсудили график и качество выполняемых работ.

По словам мэра, ремонт перехода на Московском шоссе ведётся по графику. Сейчас рассматриваются вопросы обустройства коммуникаций и водоотведения. В переходе установят видеокамеры, которые подключим к системе «Безопасный город».

— Обсудили технологии сохранения и восстановления 12 панно с видами Рязани. Срок окончания ремонтных работ – август 2025 года, — заявил Артёмов.

Он также напомнил, что в Рязани есть ещё два действующих подземных перехода — на Московском шоссе, возле остановки «Университет МВД», и на ул. Циолковского у строительного колледжа.