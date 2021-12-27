Вирусолог рассказал об условиях окончания пандемии

Срок окончания пандемии будет зависеть от иммунной прослойки населения и мутагенности вируса. Об этом «Известиям» заявил заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.
Второй возможный сценарий окончания пандемии заключается в том, что вирусу не останется места для жизни, считает специалист. Чем больше людей перенесет инфекцию или вакцинируется, тем меньше у вируса останется места для размножения и мутаций. Поэтому так важна скорейшая вакцинация населения, подчеркнул вирусолог.
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