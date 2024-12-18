Вильфанд предупредил об аномальных холодах в регионах ЦФО и СЗФО

Аномально холодная погода с температурой на 6–17 градусов ниже нормы ожидается в регионах Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов (ЦФО), а также на Урале, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномалии будут особенно заметны в СЗФО с 18 по 20 декабря. В Архангельской области температура окажется на 6–12 градусов ниже нормы, с морозами до -25 градусов. В Ненецком автономном округе температура будет ниже нормы на 8–12 градусов, а морозы достигнут -30 градусов. В Мурманской области ожидается отклонение на 14–15 градусов ниже нормы, температура опустится до -28 градусов. В республике Коми температура окажется ниже нормы на 8–17 градусов, с морозами до -28…-33 градусов. Даже на востоке Ленинградской области температура будет на 8–14 градусов ниже нормы и достигнет -22 градусов», — сообщил Вильфанд.

В Центральном федеральном округе температура также окажется ниже нормы. По словам Вильфанда, с 18 по 19 декабря в регионах ЦФО прогнозируется температура на 5–6 градусов ниже климатической нормы. В частности, в Тверской, Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях температура будет на 6–9 градусов ниже нормы и составит -15…-21 градус. В Рязанской области ожидаются морозы до -12…-17 градусов.

На Урале также прогнозируются сильные морозы. В Ямало-Ненецком автономном округе температура будет на 7–9 градусов ниже нормы и достигнет -28…-32 градусов, отметил Вильфанд.

Согласно прогнозу, холодная погода затронет и Сибирь. В Красноярском крае и республике Хакасия 18–19 декабря температура будет на 4–5 градусов ниже нормы. На юге Хабаровского края, в Амурской области и в Приморье температура окажется на 3–4 градуса ниже нормы.

Однако, как уточнил Вильфанд, в некоторых регионах сохраняется аномально теплая погода. В ближайшие пять дней в центре Красноярского края и на западе Якутии температура будет на 8–12 градусов выше нормы.