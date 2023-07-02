Виктор Золотов приехал в Сасово на фестиваль творчества имени Аверкина

Директор Росгвардии Виктор Золотов и генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов стали почётными гостями фестиваля народного творчества имени Александра Аверкина. Праздник прошёл в субботу, 1 июля, в города Сасово Рязанской области, сообщает сайт ИД «Пресса».

Виктор Золотов — уроженец Сасова. Обращаясь к землякам, он выразил благодарность «тем, кто вложил свою душу в то, чтобы это замечательное творчество обрело новое звучание». По словам генерала, оно возрождает в душах новых поколений любовь к великой глубинной русской культуре.

Для зрителей фестиваля прошёл большой концерт с участием Рязанского народного хора имени Евгения Попова, Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии, ансамбля песни и танца «Донбасс», Прохора Шаляпина, других исполнителей.