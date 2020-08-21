Жёсткое ДТП с разворотом в центре Рязани попало на видео

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В интернете появилось видео с моментом ДТП на перекрёстке улиц Ленина и Свободы в Рязани. Запись размещена на канале Дороги Рязани.

Напомним, авария случилась поздно вечером в среду, 19 августа. 19-летний житель Рязанской области, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-211440, совершил столкновение с «Тойота РАВ 4» под управлением 37-летнего рязанца.

В результате аварии пострадали водитель «четырнадцатой» и его 19-летний пассажир.