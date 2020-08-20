В жёстком ДТП в центре Рязани пострадали два человека

В результате жёсткого ДТП на перекрёстке в центре Рязани пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в среду, 19 августа, в 23.10 у дома №33 на улице Ленина в Рязани. 19-летний житель Рязанской области, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-211440, совершил столкновение с «Тойота РАВ 4» под управлением 37-летнего рязанца.

В результате ДТП получили травмы водитель отечественного авто и его 19-летний пассажир. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

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По факту аварии проводится проверка.