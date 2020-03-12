Суд вынес приговор Мураду Касымову – водителю, который врезался в группу пешеходов в Санкт-Петербурге. Его приговорили к 8,5 годам колонии.Об этом сообщает 5-tv.ru.



ДТП случилось на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Касымов на автомобиле BMW не справился с управлением и врезался в группу пешеходов из пяти человек. Двое из них погибли.



Следователи выяснили, что перед этим водитель вдыхал закись азота из воздушного шарика и употреблял запрещенные вещества. Свою вину Мурадов полностью признал.



Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы, а также к штрафу в 250 тысяч рублей. Кроме того, мужчину лишили прав на три года.

