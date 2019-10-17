Следственный комитет России продолжает серию программ «Чудеса криминалистики», в которых следователи-криминалисты и эксперты приоткрывают тайны обнаружения улик при расследовании уголовных дел.



Сегодня в руках криминалистов Следственного комитета Российской Федерации новейшая техника, которая позволяет раскрыть самые запутанные преступления, в том числе прошлых лет, и отыскать скрытые глубоко в земле человеческие останки.



В очередном выпуске программы смотрите, что значат для сотрудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России слова «докопаться до истины» в буквальном смысле.

