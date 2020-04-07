Рязанский губернатор рассказал о ситуации с коронавирусом в программе Соловьёва

7info
Новости Рязани

Рязанская библиотека предлагает послушать концерт певчих птиц

Минувшая среда, 1 апреля, была не только Днем смеха или Днем дурака, но еще и Международным днем птиц. Видеоблогер Центральной детской библиотеки...
Узнать больше
Новости Рязани

Под Рязанью неизвестные пытались сжечь собаку заживо

Рядом со свалкой Заокского сельского поселения под Рязанью была найдена серьёзно пострадавшая собака. Об этом сообщается в группе Службы по контролю за...
Узнать больше
Коронавирус Рязань

Актуальные данные о коронавирусе в Рязанской области

По состоянию на час дня субботы, 4 апреля, в Рязанской области выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше
Новости Рязани

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Представляем видеообзор новостей от 7info за 3 апреля. https://youtu.be/2uC-NLX3k3c
Узнать больше
Коронавирус

В Рязанской области принят закон, упрощающий закупку лекарств и медоборудования

В пятницу, 3 апреля, Рязанская областная Дума внесла изменения в закон об областном бюджете. Изменения обусловлены необходимостью оперативного проведения мероприятий, связанных с противодействием распространению...
Узнать больше
-

В понедельник, 6 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов вышел в прямой эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1». 

Разговор с губернатором журналист начал с вопроса о расстреле пяти человек в Елатьме. По словам Соловьёва, это показывает, в каком тяжёлом мире мы живём.

– Один сумасшедший приносит больше жертв, чем COVID19, – отметил Соловьёв.

После этого Николай Любимов рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Рязанской области. Также разговор шёл о наличии масок у врачей и их отсутствии в аптеках. 

Любимов рассказал, что некоторые рязанские предприятия смогли переориентироваться на производство предметов, необходимых именно сейчас.

Губернатор сообщил, что в области подготовлен пакет законов для поддержки предпринимателей. Его должны принять уже на этой неделе. При этом глава региона подчеркнул, что помощь бизнесу оправдана, хоть и скажется не самым лучшим образом на бюджете. 

Также Николай Любимов отметил, что в области разрешена работа строительных предприятий, что очень важно в сезон.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанский губернатор рассказал о ситуации с коронавирусом в программе Соловьёва

Видео
В понедельник, 6 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов вышел в прямой эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1». 
Узнать больше

Федеральный телеканал сообщил подробности массового убийства в Елатьме

Видео
Телеканал НТВ сделал сюжет о массовом убийстве в посёлке Елатьма Рязанской области. Напомним, ЧП в Елатьме случилось вечером в...
Узнать больше

Старшеклассники помогут школьникам с домашним заданием

Новости Рязани
Активисты Российского движения школьников запустили акцию "Задачка со звёздочкой". Проект призван помочь школьникам, у которых возникают трудности с дистанционным обучением.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанский губернатор рассказал о ситуации с коронавирусом в программе Соловьёва

Видео
В понедельник, 6 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов вышел в прямой эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1». 
Узнать больше

Сотрудник рязанской колонии заразился коронавирусом

Новости Рязани
Болезнь проходит в лёгкой форме, госпитализация сотруднику не потребовалась. Вместе с членами семьи мужчина находится на самоизоляции.
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 5 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлено ещё 5 случаев заражения COVID-19. Об этом утром в понедельник, 6 апреля, сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

День образования госорганов рыбоохраны РФ

Всемирный день здоровья

Федеральный телеканал сообщил подробности массового убийства в Елатьме