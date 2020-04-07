Рязанский губернатор рассказал о ситуации с коронавирусом в программе Соловьёва

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В понедельник, 6 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов вышел в прямой эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1».

Разговор с губернатором журналист начал с вопроса о расстреле пяти человек в Елатьме. По словам Соловьёва, это показывает, в каком тяжёлом мире мы живём.

– Один сумасшедший приносит больше жертв, чем COVID19, – отметил Соловьёв.

После этого Николай Любимов рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Рязанской области. Также разговор шёл о наличии масок у врачей и их отсутствии в аптеках.

Любимов рассказал, что некоторые рязанские предприятия смогли переориентироваться на производство предметов, необходимых именно сейчас.

Губернатор сообщил, что в области подготовлен пакет законов для поддержки предпринимателей. Его должны принять уже на этой неделе. При этом глава региона подчеркнул, что помощь бизнесу оправдана, хоть и скажется не самым лучшим образом на бюджете.

Также Николай Любимов отметил, что в области разрешена работа строительных предприятий, что очень важно в сезон.