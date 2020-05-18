Рязанская полиция рассказала о масштабных рейдах на территории области

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области рассказала о масштабных рейдах, прошедших в регионе с 15 по 17 мая.
В ходе этих рейдов полиции было раскрыто 60 преступлений. Выявлено 2090 различных административных правонарушений, из них – 1380 по линии ГИБДД. В частности, задержано 32 нетрезвых водителя, выявлено 16 нарушений миграционного законодательства, 18 нарушений при торговле алкоголем, 6 случаев незаконного использования товарных знаков.
Правоохранители задержали троих человек, которые находятся в федеральном розыске, выдали 675 предписаний о соблюдении режима самоизоляции. Сотрудники ГИБДД боролись с незаконной тонировкой.
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