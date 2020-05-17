Первый канал рассказал о ситуации с врачами в Рязани

Вечером в воскресенье, 17 мая, в программе «Время» на Первом канале показали рязанских врачей.
Речь в новостном сюжете шла о выплатах, которые получили медики за работу с больными коронавирусом. Выдать деньги распорядился президент России Владимир Путин, но сделано это было не совсем так, как планировалось.
В сюжет отмечается, что на следующий день после обращения президента было выпущено распоряжение правительства. В нём предписывалось учитывать время, которое отработали врачи и медицинский персонал. В итоге люди получили меньше, чем ожидали. В том числе и работники скорой помощи в Рязани.
Позднее Владимир Путин высказался о случившемся довольно жёстко, напомнив, что он не давал указания считать часы, а требовал выдать деньги за работу. Были названы конкретные сроки и конкретные суммы.
Отметим также, что проверкой ситуации в Рязани занимаются работники Следственного комитета и прокуратуры.
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