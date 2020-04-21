Опубликовано видео с места падения ребёнка с третьего этажа в Рязани

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Телеканал «Город» опубликовал сюжет, в котором рассказывается о ЧП, случившемся сегодня в посёлке Строитель в Рязани. Напомним, на улице Качевской 6-летняя девочка выпала из окна на третьем этаже.

В сюжете рассказывается, что в этой семье четверо детей. Родители вместе с тремя старшими пошли в магазин, самую младшую оставили дома. Когда семья уже возвращалась, девочка увидела их, открыла окно и сорвалась вниз. 

При падении малышка получила серьёзную травму головы. Пострадавшую отвезли в ОДКБ, где ей сделали операцию. Сейчас девочка в реанимации. Родители находятся в шоковом состоянии. 

По факту случившегося проводит проверку Следственный комитет. 

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