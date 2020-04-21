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В Рязани Следком проводит проверку после падения ребёнка из окна

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Фото: ГТРК «Ока»

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Сотрудники Следственного комитета проводят проверку после падения из окна на третьем этаже 6-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Напомним, ЧП случилось во вторник, 21 апреля, на улице Качевской в посёлке Строитель в Рязани. При падении девочка получила серьёзные травмы. Установлено, что ребёнок ждал родителей из магазина. Увидев из окна возвращавшихся домой маму и папу, девочка забралась на подоконник, открыла окно и выглянула в него. При этом она не удержалась и упала вниз.

Следователям предстоит дать правовую оценку случившемуся, после этого будет принято процессуальное решение. 

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