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Министр рассказал, почему не вводят повсеместную проверку на коронавирус

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий рассказал, почему не стоит вводить повсеместную проверку на коронавирус. По его словам, нагрузка на лаборатории и так велика. 

По словам Прилуцкого, рязанские лаборатории, в том числе и Роспотребнадзора, рассчитаны примерно на 700 тесто в сутки. Это с учётом того, что работа ведётся круглосуточно. 

В день иногда отбирают до тысячи тестов. Поэтому лаборатории просто не в состоянии сделать сразу необходимые анализы. Материалы обрабатываются в течение суток-двух. 

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