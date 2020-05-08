Министр рассказал, почему не вводят повсеместную проверку на коронавирус

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий рассказал, почему не стоит вводить повсеместную проверку на коронавирус. По его словам, нагрузка на лаборатории и так велика.
По словам Прилуцкого, рязанские лаборатории, в том числе и Роспотребнадзора, рассчитаны примерно на 700 тесто в сутки. Это с учётом того, что работа ведётся круглосуточно.
В день иногда отбирают до тысячи тестов. Поэтому лаборатории просто не в состоянии сделать сразу необходимые анализы. Материалы обрабатываются в течение суток-двух.
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