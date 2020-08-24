ФК «Рязань» выиграл третью игру подряд и лидирует в турнире

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В воскресенье, 23 августа, футбольный клуб «Рязань» провёл третий матч текущего первенства России по футболу среди команд группы 3 Второго дивизиона. На своём поле рязанцы принимали молодёжный состав воронежского «Факела» и уверенно победили – 3:0.

В составе нашей команды забитые мячи на счету Станислава Фасхутдинова, Георгия Журавлёва и Ильи Клишина.

После трёх туров рязанцы с 9 набранными очками возглавляют турнирную таблицу. Вместе с ФК «Салют Белгород» подопечные Виктора Навоченко пока не потеряли ни одного очка.

Матч 4-го тура рязанцы проведут на выезде: 29 августа «Рязань» сыграет с ФК «Знамя» из Ногинска.