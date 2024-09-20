Вице-губернатор Рязанской области рассказал о планах благоустройства города

20 сентября вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов выступил в «Точке кипения» с обзором текущих работ по благоустройству общественных пространств города.

Бранов отметил, что продолжается реализация проекта Большого пешеходного маршрута, в рамках которого улица Мюнстерская претерпит значительные изменения. Эта улица, вместе с Соборной площадью, соединит Кремлевский сквер с Лыбедским бульваром.

Вице-губернатор также рассказал о проекте благоустройства набережной вдоль рек Трубеж и Ока. На данный момент ведутся предпроектные обсуждения по участку от кремлевской пристани до Орехового озера.

Проект включает в себя строительство трех причалов, амфитеатра, прогулочных дорожек, маяка и нескольких кафе. Ожидается, что проектирование и экспертиза завершатся в 2025 году, после чего строительство начнется после получения необходимого финансирования.