Пятница, 20 сентября, 2024

Вице-губернатор Рязанской области рассказал о планах благоустройства города

Автор: 7info7

Опубликовано

Новости Рязани
Рязанский Кремль

20 сентября вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов выступил в «Точке кипения» с обзором текущих работ по благоустройству общественных пространств города.

Бранов отметил, что продолжается реализация проекта Большого пешеходного маршрута, в рамках которого улица Мюнстерская претерпит значительные изменения. Эта улица, вместе с Соборной площадью, соединит Кремлевский сквер с Лыбедским бульваром.

Вице-губернатор также рассказал о проекте благоустройства набережной вдоль рек Трубеж и Ока. На данный момент ведутся предпроектные обсуждения по участку от кремлевской пристани до Орехового озера.

Проект включает в себя строительство трех причалов, амфитеатра, прогулочных дорожек, маяка и нескольких кафе. Ожидается, что проектирование и экспертиза завершатся в 2025 году, после чего строительство начнется после получения необходимого финансирования.

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