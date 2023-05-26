Вице-губернатор Бранов оценил промежуточные итоги работы мэра Касимова Бахилова

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов опубликовал пост, в котором оценил промежуточные итоги работы на посту мэра Касимова Ивана Бахилова.

«Как и договаривались с главой администрации Касимова Иваном Бахиловым, спустя полтора месяца после его назначения побывал в городе, чтобы оценить первые результаты работы и наметить дальнейшие совместные планы.

Въезжая в Касимов, обратил внимание на отсутствие гор мусора и зарослей травы, которые бросались в глаза ранее. Конечно, впереди много работы — до совершенства ещё очень далеко. Но сама тенденция обрадовала — видно, что городские службы взялись за дело.

Посетили много объектов. Везде есть результаты. С опережением графика началось строительство новой школы — уже полностью готов котлован и забиты первые сваи. Совершенно другой вид приобрела касимовская набережная — её очистили от поросли и сорняков. Набережную будем серьёзно развивать — обсудили строительство нового причала, лестницы, других элементов благоустройства. Планируем уже в этом году выделить средства на подготовку проектно-сметной документации.

Полным ходом идёт ремонт центральной улицы — Советской. Первый этап завершим в этом году. В следующем доведём дело до конца — деньги под это также запланированы. Кроме того, договорились о выделении дополнительного финансирования на ремонт дорог — порядка 50 миллионов рублей город получит в ближайшее время.

Главное, что позитивный настрой и нацеленность на результат есть не только у местных управленцев, но и у представителей бизнеса, городской общественности. Преображение Касимова началось».