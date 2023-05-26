Пятница, 26 мая, 2023
На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

Вице-губернатор Бранов оценил промежуточные итоги работы мэра Касимова Бахилова

7info
Фото: vk.com/artyom_branov

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов опубликовал пост, в котором оценил промежуточные итоги работы на посту мэра Касимова Ивана Бахилова.

«Как и договаривались с главой администрации Касимова Иваном Бахиловым, спустя полтора месяца после его назначения побывал в городе, чтобы оценить первые результаты работы и наметить дальнейшие совместные планы.

Въезжая в Касимов, обратил внимание на отсутствие гор мусора и зарослей травы, которые бросались в глаза ранее. Конечно, впереди много работы — до совершенства ещё очень далеко. Но сама тенденция обрадовала — видно, что городские службы взялись за дело.

Посетили много объектов. Везде есть результаты. С опережением графика началось строительство новой школы — уже полностью готов котлован и забиты первые сваи. Совершенно другой вид приобрела касимовская набережная — её очистили от поросли и сорняков. Набережную будем серьёзно развивать — обсудили строительство нового причала, лестницы, других элементов благоустройства. Планируем уже в этом году выделить средства на подготовку проектно-сметной документации.

Полным ходом идёт ремонт центральной улицы — Советской. Первый этап завершим в этом году. В следующем доведём дело до конца — деньги под это также запланированы. Кроме того, договорились о выделении дополнительного финансирования на ремонт дорог — порядка 50 миллионов рублей город получит в ближайшее время.

Главное, что позитивный настрой и нацеленность на результат есть не только у местных управленцев, но и у представителей бизнеса, городской общественности. Преображение Касимова началось».

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанский театр драмы принял участие в международном фестивале «Мелиховская весна»

В рамках основной программы на Фестивале представлены постановки по произведениям Чехова или о нем самом.

В Рязанской области 26 мая объявлено метеопредупреждение

В отдельных районах могут пройти град и усилиться ветер порывами до 12-17 м/с во время гроз.

В Спасске нетрезвый мужчина угрожал студентам ножом

После этого обвиняемый нанес ножом несколько ударов по стоящему на улице мотоциклу и припаркованному легковому автомобилю.

Самокат взорвался во время движения в Петербурге, водитель попал в реанимацию

Управлявший самокатом 45-летний мужчина получил 20% ожог задней поверхности бёдер и поясницы.

Мэр Рязани Елена Сорокина провела заключительный личный приём жителей

Основные проблемы, волнующие рязанцев, – транспортное обслуживание населения, земельные вопросы, соблюдение Правил благоустройства.

Детектив Шумякина рассказала, как Александр Логунов убивал супругу Елену

Шумякина поделилась информацией, которую получило следствие от самого Александра, сознавшегося в убийстве.

В Рязани скончалась председатель первичной ветеранской организации Зинаида Рябова

Некролог от Совета ветеранов района в пятницу, 26 мая, опубликовала газета «Рязанские ведомости».

Виталия Артёмова утвердят и. о. мэра Рязани на внеочередном заседании думы 29 мая

Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова распорядилась провести внеочередное заседание 29 мая.

«Мисс РГУ-2023» стала студентка юридического института Анастасия Ратникова

Конкурс прошёл в Рязани в четверг, 25 мая. За победу боролись 10 девушек. Они участвовали в нескольких творческих конкурсных этапах:

Момент удара беспилотника по дому в Краснодаре попал на видео

На кадрах видно, что рядом с домом находится вышка сотовой связи. Вероятно, целились именно в неё.

В Рязани вручили удостоверения судьям

В пятницу, 26 мая, в Рязанском областном суде состоялось вручение служебных удостоверений

Водонапорная башня Шухова теперь есть на памятной монете

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область» серии «Изобретения России».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации