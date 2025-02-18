Вход в театр кукол на время строительных работ осуществляется со стороны улицы Урицкого

На время строительных работ на территории около рязанского театра кукол вход в культурное учреждение осуществляется со стороны улицы Урицкого. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Вокруг здания театра установлен забор и работает строительная техника, но центральный вход не закрывается – попасть внутрь можно со стороны улицы Урицкого.

«Сейчас пустая площадка похожа на руины древнего города. Непривычно и даже тревожно… Но не будем драматизировать! Во-первых, это ненадолго. Во-вторых, после ремонта пространство полностью преобразится: амфитеатр, сад, детская площадка и не только», — сообщают в театре кукол.

Перед началом ремонтных работ сотрудники театра проконсультировались со скульптором Раисой Лысениной о том, как правильно провести демонтаж фигур и что нужно учитывать при транспортировке. Благодаря конструктивному диалогу — все скульптуры, в полной сохранности, переданы в Дирекцию благоустройства города в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на совещании в администрации города Рязани.

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Напомним, работы по благоустройству территории перед Рязанским театром кукол завершатся к осени. Пространство перед театром полностью преобразиться. Детально разработана зеленая зона, где появятся вечнозеленые и цветущие деревья: березы, липы, сосны. Подробнее здесь.