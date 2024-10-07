Ветерана СВО до смерти забили в Симферополе неизвестные

В Симферополе после избиения неизвестными скончался крымский общественный деятель и участник СВО Георгий Черный, сообщили его близкие газете «Коммерсантъ».

Источник в правоохранительных органах заявил, что возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Родственники и друзья погибшего надеются, что дело будет переквалифицировано на более серьёзную статью с учётом обстоятельств происшествия.

По словам близких, инцидент произошёл 23 сентября в Гагаринском парке Симферополя. 35-летний Георгий Черный, награждённый медалью «За храбрость» II степени, был избит неизвестными у скульптуры «Три грации». Нападавшие остались на месте до приезда скорой помощи и полиции, заявив, что мужчина якобы упал сам, после чего спокойно ушли. Георгий Черный был доставлен в реанимацию с переломом черепа и параорбитальной гематомой. Через неделю, 1 октября, он скончался, не приходя в сознание.

Георгий Черный, вместе с Сергеем Коренченковым (погиб в 2014 году в Донецкой области вместе с корреспондентом ВГТРК Андреем Стениным), организовывал многочисленные политические акции в Крыму. Он активно участвовал в событиях «Крымской весны» и занимался гуманитарной помощью жителям Донбасса. После начала СВО пошёл добровольцем на фронт в составе добровольческого батальона имени Судоплатова.