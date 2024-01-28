Воскресенье, 28 января, 2024
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Вернувшийся с СВО помилованный преступник избил и изнасиловал бывшую жену

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В Челябинск из зоны проведения спецоперации вернулся бывший заключенный, который избил и изнасиловал экс-жену, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети VK.

Выяснилось, что злоумышленник избивал возлюбленную из-за любого пустяка — выкуренной сигареты, задержки на работе, подозрениях в изменах. Кроме того, он неоднократно брил ее налысо и угрожал расправой.

В итоге мужчина нанес женщине тяжкий вред здоровью, и в 2021 году получил 6,5 лет колонии. Журналистам подозреваемый сказал, что ни в чем не виноват.

Мужчина отправился на фронт в марте прошлого года, а приехал обратно конце ноября и сразу начал искать женщину. В итоге он зверски надругался над жертвой.

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