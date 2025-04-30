Ведущий Первого канала заявил, что его сослуживец перешел на сторону ВСУ

Журналист Анатолий Кузичев, который ведет программу «Время покажет» на Первом канале, рассказал в интервью Вячеславу Манучарову о сослуживце, перешедшем на сторону ВСУ.

Он уточнил, что в свое время служил во флоте, после чего поддерживал отношения с сослуживцами. В начале СВО он пообщался с одним из ним — уроженцем Украины.

Сначала собеседник Кузичева говорил, что совместными усилиями страны победят «бандеровскую сволочь», однако спустя пару лет он поменял взгляды.

«Он мне звонит и довольно надменным тоном говорит, что «резать русню» теперь и его цель, задача и идеал», — пояснил Кузичев. Реклама

Журналист признался, что его резанули подобные слова по сердцу.