Ведущий Первого канала заявил, что его сослуживец перешел на сторону ВСУ

Журналист Анатолий Кузичев, который ведет программу «Время покажет» на Первом канале, рассказал в интервью Вячеславу Манучарову о сослуживце, перешедшем на сторону ВСУ.
Он уточнил, что в свое время служил во флоте, после чего поддерживал отношения с сослуживцами. В начале СВО он пообщался с одним из ним — уроженцем Украины.
Сначала собеседник Кузичева говорил, что совместными усилиями страны победят «бандеровскую сволочь», однако спустя пару лет он поменял взгляды.
Журналист признался, что его резанули подобные слова по сердцу.