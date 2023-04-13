Ведущие аграрии Рязанской области поделились историями успеха

В среду, 12 апреля, в «Точке кипения» прошла панельная дискуссия «РГАТУ: истории успеха» с участием губернатора Павла Малкова.
Участниками встречи стали глава минсельхоза Рязанской области Дмитрий Филиппов, руководитель Рязаньстата Елена Нюнина, ректор Рязанского государственного агротехнологического университета Александр Шемякин, руководители ООО «Ока молоко», ООО «Верея», КФХ «Мимоглядов В.Н.» и студенты вуза.
Руководители нескольких ведущих предприятий и хозяйств поделились своими историями успеха и ответили на вопросы студентов. Все они — выпускники РГАТУ. Также обсудили подготовку востребованных кадров, перспективы работы в АПК, меры господдержки молодых специалистов в этой сфере.
Глава региона отметил заслуги университета в обеспечении профессиональными кадрами агропромышленного комплекса Рязанской области.
По словам губернатора, очень высоких результатов удалось достичь благодаря высокому профессионализму аграриев региона. Павел Малков пообещал поддержку отрасли.
Губернатор отметил, что необходимо обновлять парк спецмашин, оборудование, семенной фонд, племенное стадо, реализовывать инвестпроекты. Очень много важных объектов сейчас находятся в стадии строительства.
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