Ведический астролог Рами Блект оценил шансы Трампа на президентство

Ведический астролог Рами Блект заговорил о возможных результатах выборов будущих президентских выборов в США. В центре его предсказания оказался Дональд Трамп и его шансы встать во главе государства.
В эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия» он заявил: в ближайшие годы, а именно 5-7 лет, влияние США пойдёт на спад. Штаты перестанут быть доминирующим государством. Оно будет распадаться. Возможно, «отколовшаяся» часть США объединится с частью Канады или Мексики. Блект уверен, что этот вопрос как раз решится в конце этого года, когда состоятся выборы президента.
Вот такой расклад представил ясновидящий: вероятность выигрыша демократов равна 60%, республиканцев – всего 40%. Также высока вероятность того, что президентом США станет женщина, но астрологически очевидно, что экономически, политически и духовно США катится вниз.
Ранее провидец назвал год, когда в мире завершатся все войны. Член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Григорий Кваша уверяет: всё поменяется тогда, когда завершится четвёртый имперский цикл. Произойдёт это в 2025 году.
Во многом с завершением этого цикла будет связано становление могучей и великой России, которая будет задавать тон всему миру. Следующий год станет предпосылкой строительства того самого русского мира, о котором все часто говорят:
По его мнению, этот самый русский мир начнёт строиться в 2029 году:
В своём предсказании он коснулся судьбы Соединённых Штатов Америки. У жителей США в этот момент произойдёт утрата веры в их исключительность. Собственно, именно она и стала их национальной идеей. Утрата идеи приведёт народ к хаосу. Теория Григория Кваши гласит, что Россия — единственная страна, которая сможет изменить историю всего человечества.
Вместе с тем продолжаются спорты о том, что Третья мировая война неминуемо разразится на нашей планете. Об этом на полном серьёзе говорят многие прогносты и провидцы. Правда, вокруг даты начала крупнейшего мирового противостояния ведутся споры. Кто-то считает, что человечество уже сейчас находится на пороге Третьей мировой, кто-то считает, что начнётся она через десятки и даже сотни лет. Своё мнение относительно начала Третьей мировой войны есть у известного российского целителя и экстрасенса Валерия Кустова.
Провидец обратил внимание на то, что сейчас не утихают споры о том, что после конфликта на Ближнем Востоке в активную фазу перейдёт общее мировое противостояние. СМИ буквально заполонили громкие и скандальные заголовки о неминуемой беде. Вот только Кустов не спешит драматизировать.
Пока некоторые только предрекают Третью мировую войну, астролог Константин Дараган убеждает — она началась в 2014 году и уже идёт. Он заявил, что Россию ожидает победа, после которой страна возьмёт лидерство во многих сферах. А вот Украину ожидает падение и крах. Виноватыми в развале, по словам эксперта, смело можно считать Владимира Зеленского.