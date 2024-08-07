Ведический астролог Рами Блект оценил шансы Трампа на президентство

Ведический астролог Рами Блект заговорил о возможных результатах выборов будущих президентских выборов в США. В центре его предсказания оказался Дональд Трамп и его шансы встать во главе государства.

В эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия» он заявил: в ближайшие годы, а именно 5-7 лет, влияние США пойдёт на спад. Штаты перестанут быть доминирующим государством. Оно будет распадаться. Возможно, «отколовшаяся» часть США объединится с частью Канады или Мексики. Блект уверен, что этот вопрос как раз решится в конце этого года, когда состоятся выборы президента.

– Раху в падении в доме политиков, как раз говорит о том, что сейчас США правит человек, у которого «нет головы», который замутнен. Звезды не слишком за Трампа, сейчас они больше за демократов. Если придут демократы, для России это будет очень плохо, а в первую очередь – для Украины, – объясняет астролог.

Вот такой расклад представил ясновидящий: вероятность выигрыша демократов равна 60%, республиканцев – всего 40%. Также высока вероятность того, что президентом США станет женщина, но астрологически очевидно, что экономически, политически и духовно США катится вниз.

Ранее провидец назвал год, когда в мире завершатся все войны. Член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Григорий Кваша уверяет: всё поменяется тогда, когда завершится четвёртый имперский цикл. Произойдёт это в 2025 году.

— В нём главное не территориальные приобретения, в нем главное именно постижение истины, как народам жить друг с другом. По теории именно вот этот 2025 год является окончанием всех войн на земле, — озвучил математик своё предсказание.

Во многом с завершением этого цикла будет связано становление могучей и великой России, которая будет задавать тон всему миру. Следующий год станет предпосылкой строительства того самого русского мира, о котором все часто говорят:

— Русский мир — это не тот мир, в котором все говорят по-русски или все ходят в православный храм. Это тот мир, который чуть-чуть, краешек показался в 1945 году, а настоящий мы узнаем после 2025 года. Это мир, в котором будет, наконец, объяснено каждому народу, в чем смысл конкретно этого народа. То есть не будет, как сейчас, когда толерантный Запад говорит, как всем жить по английским правилам, — объясняет Григорий Кваша.

По его мнению, этот самый русский мир начнёт строиться в 2029 году:

— В 2025 году мы побеждаем, четыре года на то, чтобы прибрать вот этот разгром. Запад именно поэтому и боится нашей победы, потому что говорит: ну, все же разрушится. Ну, так бывает. Мы остаемся великой державой до 2053 года, то есть таким добрым полицейским. После этого, видимо, эта функция уже будет не нужна, — утверждает Кваша.

В своём предсказании он коснулся судьбы Соединённых Штатов Америки. У жителей США в этот момент произойдёт утрата веры в их исключительность. Собственно, именно она и стала их национальной идеей. Утрата идеи приведёт народ к хаосу. Теория Григория Кваши гласит, что Россия — единственная страна, которая сможет изменить историю всего человечества.

Вместе с тем продолжаются спорты о том, что Третья мировая война неминуемо разразится на нашей планете. Об этом на полном серьёзе говорят многие прогносты и провидцы. Правда, вокруг даты начала крупнейшего мирового противостояния ведутся споры. Кто-то считает, что человечество уже сейчас находится на пороге Третьей мировой, кто-то считает, что начнётся она через десятки и даже сотни лет. Своё мнение относительно начала Третьей мировой войны есть у известного российского целителя и экстрасенса Валерия Кустова.

Провидец обратил внимание на то, что сейчас не утихают споры о том, что после конфликта на Ближнем Востоке в активную фазу перейдёт общее мировое противостояние. СМИ буквально заполонили громкие и скандальные заголовки о неминуемой беде. Вот только Кустов не спешит драматизировать.

— Третьей мировой войны не будет в наше время. Она случится в 2275 году. Россия будет защищать себя в это время, она будет очень могущественной. Наша страна, где-то там Америка, Китай, европейские страны, — заявил Кустов.

Пока некоторые только предрекают Третью мировую войну, астролог Константин Дараган убеждает — она началась в 2014 году и уже идёт. Он заявил, что Россию ожидает победа, после которой страна возьмёт лидерство во многих сферах. А вот Украину ожидает падение и крах. Виноватыми в развале, по словам эксперта, смело можно считать Владимира Зеленского.