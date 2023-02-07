Известный российский астролог Василиса Володина назвала знак зодиака, который ощутит на себе всю финансовую удачу в феврале 2023 года. Речь идёт об Овнах, которые, по словам Володиной, начнут месяц довольно бодро, а закончат его ещё бодрее.

Володина советует Овнам приложить максимум усилий к работе. Если представители этого знака с успехом завершат проект, их ждёт большая премия.

Экс-ведущая шоу «Давай поженимся!» также отметила, что также февраля для Овна – момент эмоциональной притирки с любимым человеком.