Вторник, 7 февраля, 2023
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Василиса Володина назвала главного везунчика февраля Василиса Володина

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Известный российский астролог Василиса Володина назвала знак зодиака, который ощутит на себе всю финансовую удачу в феврале 2023 года. Речь идёт об Овнах, которые, по словам Володиной, начнут месяц довольно бодро, а закончат его ещё бодрее.

Володина советует Овнам приложить максимум усилий к работе. Если представители этого знака с успехом завершат проект, их ждёт большая премия.

Экс-ведущая шоу «Давай поженимся!» также отметила, что также февраля для Овна – момент эмоциональной притирки с любимым человеком.

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