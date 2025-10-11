Суббота, 11 октября, 2025
Вакцинация диких животных против бешенства стартовала в Рязанской области

Анастасия Мериакри

Специалисты районных ветеринарных станций начали раскладывать вакцины для диких плотоядных животных против бешенства. Об этом сообщили в главном управлении ветеринарии Рязанской области.

Вакцинация уже стартовала в Рязанском, Захаровском, Клепиковском, Рыбновском, Александро-Невском, Шиловском, Шацком и Сасовском районах. Ветеринарные работники совместно с егерями раскладывают брикеты с вакциной «Оралрабивак» в местах обитания диких животных: возле нор, троп и на опушках леса.

Обычно вакцинация диких животных проводится дважды в год — весной и осенью. Брикеты с вакциной раскладывают вручную, чтобы охватить большие территории и снизить риск распространения заболевания.

Вакцина представляет собой съедобный брикет, содержащий мясокостную или рыбную муку, говяжий жир и парафин, который привлекает внимание животных. Внутри брикета находится капсула с вакциной.

Съедая брикет, дикие плотоядные животные получают необходимую дозу препарата для формирования иммунитета против бешенства. Вакцина не обладает лечебными свойствами и не предназначена для домашних животных.

Через неделю ветеринарные врачи проверят, сколько брикетов было съедено дикими животными.

