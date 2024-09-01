Артем Бучин, подозреваемый в убийстве сожительницы с ребенком в Пермском крае, не был бойцом ЧВК «Вагнер», пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Информацию о причастности мужчины к копании назвали ложью.

«Набор заключенных для участия в специальной военной операции на Украине был остановлен компанией задолго до того, как Артем Бучин мог подписать контракт», — говорится в публикации.

Авторы Telegram-канала призвали опровергнуть недостоверную информацию.

Как сообщало издание 59.ru, Бучина подозревают в убийстве молодой девушки и ее ребенка. Два года назад мужчину уже осудили за изнасилование и убийство местной медсестры. Утверждалось, что он попал в ЧВК «Вагнер» и спустя несколько месяцев вернулся домой с фронта.