На главнуюНовости мира 22.07.2023 13:55 В зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлёв 7info7 22 июля в зоне СВО погиб военный корреспондент Ростислав Журавлёв. Об этом сообщили РИА Новости. Журавлёв погиб при украинском обстреле. Новости партнёров Читайте также Что нужно знать о платном обучении в вузе Виталий Артёмов проконтролирует ситуацию с благоустройством улицы Шевченко На территории бывшей свалки в Хамбушево высадят 10 тысяч сеянцев сосны Невероятный успех ждёт два знака зодиака с 23 июля по 23 августа Пропавший вахтовик из Вольска оказался в сасовской больнице На улице Крупской мужчина угрожал спрыгнуть с балкона В МВД разработали новый список оснований для невыдачи паспорта Врач-онколог Беджанян перечислил первые симптомы рака кишечника Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика На Московском шоссе из-за ДТП собирается пробка Авария произошла около автосалона Haval. Что нужно знать о платном обучении в вузе 7info рассказывает о важных нюансах платного обучения, о которых важно знать перед поступлением. Виталий Артёмов проконтролирует ситуацию с благоустройством улицы Шевченко Территорию он поручил включить в план одного из объездов города, которые проходят по выходным. На территории бывшей свалки в Хамбушево высадят 10 тысяч сеянцев сосны Высадить сеянцы сосны планируют этой осенью. Невероятный успех ждёт два знака зодиака с 23 июля по 23 августа В этот период звёзды будут им всецело сопутствовать. Пропавший вахтовик из Вольска оказался в сасовской больнице Мужчине стало плохо по дороге из Санкт-Петербурга. На улице Крупской мужчина угрожал спрыгнуть с балкона Инцидент произошёл утром в субботу, 22 июля. Трагедию пресекли сотрудники полиции. Скелетированный труп женщины найден в квартире в Москве По информации источника, квартиру вскрыли после затопления соседей снизу. Внутри нашли труп 65-летней хозяйки. В МВД разработали новый список оснований для невыдачи паспорта Предполагается сразу несколько оснований. Shot: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области По данным СМИ, прилетело минимум 3 кассетных снаряда, калибр пока не установлен. Обстрел вёлся 21 июля в 10.30. В Тверской области простятся с погибшим в зоне СВО жителем Лихославльского округа По информации администрации округа, прощание пройдёт в понедельник, 24 июля, в 10.00 на кладбище посёлка Калашниково. Сбитый на глазах матери младенец скончался в Муроме За жизнь ребёнка боролись врачи, но спасти пациента не удалось. Мальчик скончался на выходя из медикаментозной комы.