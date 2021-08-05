24.5 C
Рязань
Четверг, 5 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В ЖК от «Мармакс» открылся Перекрёсток и кафе-маркет

7info7
В ЖК от "Мармакс" открылся Перекрёсток и кафе-маркет
- Advertisement -

Девелоперская компания «Мармакс» расширяет коммерческую инфраструктуру в своих  проектах. В жилом комплексе бизнес-класса «Достояние на Чапаева» открылся супермаркет популярной сети «Перекрёсток», а в начале сентября начнет работу кафе-маркет «КруасАнна» от ресторана «Римские каникулы». Торговые объекты разместились на первом этаже жилого дома.

Юрий Юров, генеральный директор компании «Мармакс»:

Мы внимательно подходим к выбору партнеров, формируя в наших жилых комплексах качественную,  сбалансированную и максимально комфортную городскую среду. Современную урбанистическую концепцию 15-минутного города, когда за указанное время можно добраться до всего необходимого, мы стараемся сократить до 5 минут и даже меньше. Так, в супермаркет в нашем доме можно спуститься прямо на лифте.

Супермаркет «Перекрёсток» площадью  950 кв. м. Способен полностью удовлетворить спрос жителей комплекса и всего района на продукты и товары первой необходимости. Ассортимент магазина составляет  порядка 15 тыс. наименований товаров, включая продукцию местных производителей. Сеть «Перекрёсток» входит в X5 Group, одну из крупнейших продуктовых розничных компаний России. В магазинах сети строго следят за качеством и свежестью продукции.

«КруасАнна» – кафе-маркет от итальянского ресторана «Римские каникулы», который сочетает философию ресторана и современные тенденции. Здесь можно перекусить, выпить кофе, приобрести блюдо готовой кулинарии. В меню есть огромный выбор десертов  от собственной кондитерской «Римских каникул», а также завтраки.  Для посетителей с детьми будет оборудована игровая зона и расширен ассортимент детской линейки сладостей.

ЖК «Достояние на Чапаева» — восьмиэтажный жилой дом бизнес-класса с закрытой благоустроенной территорией.  Помимо коммерческой инфраструктуры, в проект включен собственный фитнес-клуб и коворкинг.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]