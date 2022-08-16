В Захаровском районе скончался экс-глава администрации Сергей Левашов

Захаровцы 16 августа простились с Сергеем Левашовым, бывшим главой администрации Захаровского района, сообщает сайт ИД «Пресса».

Левашов ушёл из жизни в возрасте 70 лет 14 августа после тяжёлой болезни. 22 августа ему исполнился бы 71 год.

Сергей Леонидович — уроженец города Рыбное. Закончился Рязанский сельхозинститут, отслужил в армии, работал в Рыбновском районе.

В Захарово попал в 1984 году, став заворготделом райкома КПСС. Через некоторое время его назначили председателем райисполкома.

С декабря 1991 по октябрь 1996 года Левашов работал главой администрации Захаровского района.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.