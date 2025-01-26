В Захаровском районе сгорела квартира

В селе Плахино Захаровского района 25 января загорелась квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Возгорание произошло в 19:50. Огнем поврежден балкон квартиры на площади 3 метра квадратных. В тушении участвовали 6 человек, 2 единицы техники.

В этот же день горела хозяйственная постройка в селе Таптыково Сараевского района. На пожар выезжали 2 единицы техники, 5 человек. Огнем уничтожено 15 метров квадратных. По предварительной информации, причина пожара — неисправность канализационного насоса.

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В 16:45 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Важная Шацкого района. На пожар выезжали 2 единицы техники, 8 человек. Повреждена хозяйственная постройка на площади 1 метр квадратный. Предварительная причина — перекал дымохода печи.

Всего 25 января пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидировано 6 пожаров, из них 2 загорания мусора.