Четверг, 26 января, 2023
Татьяна Проводина

В ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные и самые редкие имена 2022 года

На главнуюНовости Рязани
Image by freepic.diller on Freepik

В Главном управлении ЗАГС Рязанской области рассказали, какие имена наиболее часто давали новорождённым рязанцам. Назвали и самые редкие имена.

Популярными именами при регистрации рождения в прошлом году в регионе стали:

мальчики — Михаил, Артём, Иван, Максим, Тимофей, Александр, Егор, Дмитрий, Матвей, Никита;

девочки — Анастасия, София, Виктория, Мария, Василиса, Варвара, Анна, Алиса, Полина, Ксения.

Редкие имена:

мальчики — Терентий, Гордей, Доминик, Тихон, Добрыня, Трофим, Вениамин, Космос, Демьян, Наполеон;

девочки — Евдокия, Феврония, Капитолина, Дионисия, Верея, Устинья, Руслана, Илона, Доминика, Афина.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации