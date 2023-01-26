В ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные и самые редкие имена 2022 года

В Главном управлении ЗАГС Рязанской области рассказали, какие имена наиболее часто давали новорождённым рязанцам. Назвали и самые редкие имена.

Популярными именами при регистрации рождения в прошлом году в регионе стали:

мальчики — Михаил, Артём, Иван, Максим, Тимофей, Александр, Егор, Дмитрий, Матвей, Никита;

девочки — Анастасия, София, Виктория, Мария, Василиса, Варвара, Анна, Алиса, Полина, Ксения.

Редкие имена:

мальчики — Терентий, Гордей, Доминик, Тихон, Добрыня, Трофим, Вениамин, Космос, Демьян, Наполеон;

девочки — Евдокия, Феврония, Капитолина, Дионисия, Верея, Устинья, Руслана, Илона, Доминика, Афина.