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Среда, 20 октября, 2021
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В Ярославле предупредили об «адской смеси» гриппа и коронавируса

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Эпидемиолог из Ярославля Марина Кашина в беседе с порталом 76.ru рассказала о связи гриппа и коронавируса.

По ее словам, сведения о возможности подхватить сразу две болезни отсутствуют.

«На сегодняшний день говорить о совместном заболевании коронавирусом и гриппом мы не можем», – отметила Кашина.

При этом специалист предупредили о приходе сильного гриппа, который может встать в один ряд с COVID-19.

«О совместном заболевании COVID-19 плюс грипп даже специалисты Всемирной организации здравоохранения говорят с ужасом. Это будет адская смесь», – пояснила эпидемиолог.

Кашина посоветовала тем, кто еще не привился от коронавируса, в первую очередь вакцинироваться от него.

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