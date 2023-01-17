Родители пожаловались, что учеников школы № 29 на улице 45-й Стрелковой дивизии в Воронеже заставили переобуваться на улице, написал портал «Мое Онлайн».

Причиной этому они назвали недавно вымытые полы. По словам очевидцев, первоклассники в шоке от происходящего.

«В грязи дети переобуваются, на холоде, на мокрых и холодных ступеньках!» — возмутилась жительница Воронежа.

На кадрах можно увидеть столпотворение школьников и их родителей.

В мэрии города уточнили, что распоряжения переобуваться прямо на входе не издавалось. По мнению чиновников, очередь возникла из-за работы только одного входа. Это произошло по техническим причинам.

Кроме того, в него также через него пошли учащиеся гимназии имени Никитина.