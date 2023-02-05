Воскресенье, 5 февраля, 2023
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В Воронеже эвакуировали торговый центр из-за пожара

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Посетителей торгового центра Галерея Чижова» эвакуировали из-за пожара, сообщил портал «Мое Онлайн!».

Инцидент произошел днем 4 февраля. Горожане обратили внимание на сильное задымление в здании.

«Уходите отсюда, что вы лупитесь! Детей выводите!» — крикнул пожарный воронежцам.

В региональном управлении МЧС пояснили, что в кафе на первом этаже произошло небольшое задымление. Так, в вытяжке загорелись жировые отложения.

Представитель ТЦ подчеркнул, что торговый центр вскоре после случившегося возобновил свою работу.

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