Посетителей торгового центра Галерея Чижова» эвакуировали из-за пожара, сообщил портал «Мое Онлайн!».

Инцидент произошел днем 4 февраля. Горожане обратили внимание на сильное задымление в здании.

«Уходите отсюда, что вы лупитесь! Детей выводите!» — крикнул пожарный воронежцам.

В региональном управлении МЧС пояснили, что в кафе на первом этаже произошло небольшое задымление. Так, в вытяжке загорелись жировые отложения.

Представитель ТЦ подчеркнул, что торговый центр вскоре после случившегося возобновил свою работу.