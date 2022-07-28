В Вологодской области по надгробной плите ездят машины и ходят люди

Жительница Вытегры попросила убрать с территории двора надгробную плиту, пишет Newsvo.

Горожанка пояснила, что по ней ходят люди и ездят автомобили. На кадрах видно, на камне вытесано имя покойной, которая умерла 11 марта 1928 года.

«По этому надгробью много лет ходят люди и ездят машины, а ведь когда-то любящие родственники установили её на могиле любимой дочери или сестры», – отметила женщина.

Глава Вытегорского района Александр Зимин выезжал на место и принял решение убрать надгробие с улиц. Его перевезут к Сретенскому храму.