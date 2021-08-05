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Четверг, 5 августа, 2021
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В Вологде вандалы уничтожили спортивную площадку

Никита Брыкин
В Вологде вандалы уничтожили спортивную площадку
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Накануне во дворе дома 26а на улице Конева в Вологде хулиганы буквально разнесли спортивную площадку, пишет портал Вологда-поиск.

На опубликованных в Сети фотографиях видно, что от объекта не осталось ничего целого. По словам местной жительницы, на площадки были тренажеры, скамейки, баскетбольные сетки, темничные столы.

«Вот такая красота, загадили, разорвали, сломали! Что за дети пошли, такая отличная площадка была, примите, пожалуйста, меры, уже невозможно ни видеть, ни слышать вечерние посиделки за пивом!» – отметила женщина.

Одна из горожанок считает, что вандалов следует оштрафовать и заставить восстанавливать разрушенное.

Как стало известно, информация о случившемся направлена в структурное подразделение администрации Вологды.

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