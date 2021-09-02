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Четверг, 2 сентября, 2021
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В Вологде упавший забор насмерть раздавил пенсионерку

Никита Брыкин
В Вологде упавший забор насмерть раздавил пенсионерку

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Завершено расследование гибели пожилой жительницы Вологды в результате несчастного случая, пишет Gorodvo.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года на улице Элеваторной. Сообщается, что один из пролетов забора обрушился и придавил проходившую мимо женщину. В результате она скончалась.

В случившемся обвиняют руководителя предприятия, которому принадлежало ограждение. Утверждается, что он знал о неудовлетворительном состоянии объекта и необходимости ремонта, однако этого так и не произошло.

Предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы.

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