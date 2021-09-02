В Вологде упавший забор насмерть раздавил пенсионерку

Завершено расследование гибели пожилой жительницы Вологды в результате несчастного случая, пишет Gorodvo.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года на улице Элеваторной. Сообщается, что один из пролетов забора обрушился и придавил проходившую мимо женщину. В результате она скончалась.

В случившемся обвиняют руководителя предприятия, которому принадлежало ограждение. Утверждается, что он знал о неудовлетворительном состоянии объекта и необходимости ремонта, однако этого так и не произошло.

Предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы.