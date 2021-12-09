В Вологде поймали пенсионера-трансвестита, который убивал людей

Вологодский городской суд арестовал 64-летнего Михаила Пономарева, обвиняемого в убийстве четырех человек и одном покушении, сообщает РИА Новости.

По словам местных жителей, нелюдимый пенсионер давно вел себя странно, поэтому многие обходили его дом стороной.

В конце ноября в Вологде пропал 29-летний Александр Рубан. Его тело нашли возле гаражей на окраине города с простреленной головой. Очевидец видел, как мужчина ссорился с незнакомым пожилым мужчиной, который застрелил оппонента.

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Вскоре стражи порядка задержали Пономарева, который был дома в черном женском платье и туфлях на высоком каблуке.

В квартире обнаружили паспорта 37-летних мужчины и женщины, которые несколько месяцев числились пропавшими без вести. В грузовике после ворот гаража злоумышленника нашли части тел жертв, который злоумышленник расчленил.

Соседка рассказала, что Пономарев лечился в психиатрической клинике из-за проблем с головой. Как полагают следователи, также он расправился с 58-летним водителем грузовика, который исчез в Вологде в середине ноября.