В Волгоградской области будут судить мачеху за смертельное избиение 5-летнего мальчика

В Новоаннинском районном суде Волгограда готовится к слушанию дело 34-летней женщины, которую обвиняют в истязании 5-летнего пасынка. Об этом сообщает портал «V1.RU».

Как выяснили правоохранители, с января 2020 года отец и мачеха регулярно издевались над ребёнком: били его палками, вёдрами, выгоняли раздетым на мороз, морили голодом.

Во время одного из таких эпизодов, 12 мая 2021 года, женщина толкнула мальчика на бетонную дорожку, в результате чего он повредил голову. В больницу взрослые обращаться не стали. В последующие несколько дней они нанесли ребёнку ещё несколько ударов по голове, в том числе стукнув о дверной косяк.

В одну из ночей ребёнок почувствовал себя плохо и потерял сознание. Спустя несколько часов он скончался в реанимации в результате кровоизлияния под твёрдую мозговую оболочку и отёка мозга.

После смерти мальчика его отец покончил с собой. На скамье подсудимых 9 ноября 2021 года окажется мачеха.