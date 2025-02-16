В Волгограде задержали и заставили извиняться подростка, снявшего падение БПЛА на дом

В Волгограде задержали 17-летнего молодого человека после того, он как снял падение беспилотника на крышу жилого дома, пишет V1.RU.
Видео, записанное подростком, оказался сегодня утром в социальных сетях. Вскоре появились кадры с его извинениями.
Он уточнил, что горячо поддерживает СВО. Ему грозит административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
В полиции отметили, что не имеют отношения к задержанию подростка. Кто именно причастен к этому не уточняется.
В результате падения дрона пострадал один человек.