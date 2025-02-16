Воскресенье, 16 февраля, 2025
-7.1 C
Рязань
Изображение от wirestock на Freepik
Происшествия

В Волгограде задержали и заставили извиняться подростка, снявшего падение БПЛА на дом

powder

В Волгограде задержали 17-летнего молодого человека после того, он как снял падение беспилотника на крышу жилого дома, пишет V1.RU.

Видео, записанное подростком, оказался сегодня утром в социальных сетях. Вскоре появились кадры с его извинениями.

«Я заснял ролик, чтобы уведомить своих друзей о том, что творится в Кировском районе. Я не знал, что последствия будут настолько плохими», — отметил парень.

Он уточнил, что горячо поддерживает СВО. Ему грозит административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Реклама

В полиции отметили, что не имеют отношения к задержанию подростка. Кто именно причастен к этому не уточняется.

В результате падения дрона пострадал один человек.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.