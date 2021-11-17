В Волгограде задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве матери и дочери

В Волгограде на посту ДПС задержали 22-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве матери и дочери во Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал “Shot”.

По предварительным данным, мужчина пришёл домой к своей бывшей девушке, однако в квартире находилась только её мама. Тогда злоумышленник зарезал женщину и спрятал тело.

Дождавшись бывшую возлюбленную у подъезда, молодой человек довёл её до квартиры, после чего ударил ножом в спину и украл банковскую карту с 40 000 рублей. Затем скрылся в неизвестном направлении.

По информации Telegram-канала, раньше подозреваемый привлекался за кражу, в том числе у собственного отца. Также не исключено, что в момент совершения преступления он находился под действием наркотиков.

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