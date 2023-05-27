В Волгограде умер олимпийский чемпион Игорь Васильев

В Волгограде в пятницу, 26 мая, на 58-м году жизни скончался олимпийский чемпион Барселоны-1992, гандболист Игорь Васильев. О смерти заслуженного мастера спорта СССР сообщила пресс-служба федерации гандбола России.

Васильев начал профессиональную карьеру в «Каустике», с которым стал чемпионом России в 1996 году. Также играл в Испании, Германии и Швейцарии.

В его активе также золотая медаль чемпионата мира 1993 года, серебро чемпионата Европы в 1994 году.

После завершения карьеры игрока, спортсмен работал тренером в Германии, затем вернулся в Россию и занял пост вице-президента «Каустика».