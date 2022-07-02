В Волгограде отверженный наркоман воткнул возлюбленной нож в лицо

Утром в пятницу, 1 июля, рядом с подъездом дома на улице Пархоменко в Волгограде произошло нападение на 20-летнюю девушку, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Выяснилось, что 32-летний ранее судимый наркоман воткнул кухонный нож в лицо стоявшей у подъезда студентке. Он вошел в левую сторону скулы практически по рукоять. Злоумышленника задержал сосед, на которого тот также пытался исполосовать холодным оружием.

Лежащую на улице в луже крови пострадавшую нашла вышедшая сестра. Ее доставили в больницу, за ее жизнь борются врачи.

По словам знакомых, мужчина пытался ухаживать за девушкой и отправлял ей открытки с изображением смерти, а также оставлял под дверями ее квартиры черные свечи. Мать пытается защищать сына.

«Она так и сказал: «Сама виновата!» Мол, Настя получала подарки, а в итоге отказалась от внимания, ухаживаний и отвергла его», – пояснили соседи.

В итоге злоумышленника доставили в отделение полиции.