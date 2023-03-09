Четверг, 9 марта, 2023
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В Волгограде обстреляли маршрутку с людьми

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Неизвестные расстреляли маршрутку с людьми в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщила V1.RU местная жительница.

Инцидент произошел днем 9 марта. О случившемся женщине рассказал водитель. Он сообщил, что злоумышленники открыли огонь по стеклам.

«К счастью, выстрелы были произведены там, где люди не сидели», — уточнила собеседница издания.

По ее словам, водитель остановился и высадил пассажиров, после чего прогремел выстрел.

«Мы даже представить не могли, что такое вообще возможно посреди дня!» — отметила женщина.

В результате никто не пострадал, полиция начала проверку.

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