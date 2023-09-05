В Волгограде мужчина убил любовницу за отказ выйти за него замуж

Полицейские задержали жителя Волгограда, которого подозревают в убийстве 24-летней женщины, пишет V1.RU.

Во время обыска у него в квартире нашли паспорт на имя девушки. Как отметил 31-летний мужчина, речь идет о его сожительнице.

На допросе задержанный признался, что 24 апреля поссорился с возлюбленной. В этот день мужчина предложил ей узаконить отношения и официально создать семью, на что получил отказ. Девушка ответила, что вовсе хочет разорвать отношения.

«Не желая примириться с данным фактом, подозреваемый дождался, когда девушка уснула, после чего задушил ее», – отметили в СК.

Труп потерпевшей, завернутый в одеяло, пролежал в подвале многоквартирного дома больше двух месяцев.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.