Обучающийся в Волгограде иностранный студент оскорбил россиянок, назвав их «проститутками», пишет портал V1.RU.

На вызывающее поведение мужчины пожаловались жительницы города. Одна из девушек рассказала, что он предложил ей встретиться, но получил отказ. Тогда иностранец отправил ей несколько голосовых сообщений вызывающего содержания.

«Я тут 8 лет живу, думаю, что (совершал половой акт. — Прим. ред.) уже половину города, половину России, честно», — заявил мужчина.

В другом сообщении иностранец признался, что приехал в Россию не для учебы, а любовных утех.

Журналисты позвонили студенту, однако сразу же бросил трубку. Ему 24 года, предположительно, парень родом из Турции.